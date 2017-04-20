Финская таможня конфисковала тысячи литров поддельного моторного масла из Эстонии

В криминальной лаборатории Центральной криминальной полиции заметили, что моторное масло содержало минеральное масло и небольшое количество синтетического масла. Поддельное моторное масло привозили в Финляндию и продавали там в конце 2014 года, пишет Yle.

В ходе предварительного расследования таможни выяснилось, что финская торговая сеть успела продать свыше 13 000 литров масла. Поддельное масло привозила в Финляндию финская компания, которая купила его в Эстонии через посредников.

На полках магазинов торговой сети было в общей сложности 21 000 литров поддельного моторного масла. Поддельное масло продавалось также в других магазинах и на бензозаправочных станциях.

Таможня подозревает, что в общей сложности четыре компании привозили в Финляндию поддельное моторное масло. Подозревается, что в Финляндию завезли в общей сложности более 35 000 литров моторного масла из Эстонии и Польши.