Раймонд Кальюлайд: нецензурная брань Кристена Михала и его угрозы неприемлемы

«Употреблять матерные слова, мягко говоря, некрасиво. Может, молодое поколение эстонцев и не знает их значения, но те, кто постарше, должны быть в курсе. Может ли депутат Рийгикогу в политических заявлениях использовать нецензурную лексику? Это зависит от его культурного уровня. Но вряд ли правление Партии реформ сочло бы нормальным, если кто-то из министров, отвечая на запрос Михала в парламенте, использовал бы в своих ответах нецензурную лексику. В таком случае и самому нельзя этого допускать», - сказал Кальюлайд.

По мнению Кальюлайда, претензии Михала в отношении представленного на получение знака отличия правозащитника Алексея Семенова трудно воспринимать серьезно еще и по той причине, что возглавляемый и Центр информации по правам человека всего несколько лет назад получил благодарность за сотрудничество от тогдашнего министра социальных дел Таави Рыйваса. Kуда серьезнее следует относиться к подстрекательству к насилию.

«У нас был премьер-министр, который открыл стрельбу по портрету лидера оппозиции и в результате вынужден был покинуть пост главы правительства. Не следует относиться, как к чему-то само собой разумеющемуся, к угрозам и призывам депутата Рийгикогу взять на мушку депутата городского собрания и выслать его из страны. Подобная риторика не должна стать нормой», - подчеркнул Кальюлайд.

По его оценке, Партией реформ овладела легкая паника в связи с быстрым снижением рейтинга и с тем, что часть их электората переходит под знамена партии EKRE.

«Выступления руководства Партии реформ и политиков EKRE становятся в последнее время все более похожими друг на друга, как по содержанию, так и по стилю. Хельме говорит о том, что головы судей должны полететь, Михал ругается матом, угрожает политическим оппонентам огнестрельным оружием и призывает выслать их из страны. Если так пойдет дальше, ничего хорошего нам это не сулит», - заметил Кальюлайд.

По словам члена правления Центристской партии, в предвыборный период противоречия между различными политическими силами неизбежно обостряются, но несмотря на это политики должны сохранять спокойствие и взаимное уважение, а также воздерживаться от разжигания вражды и призывов к насилию.

Реформист Кристен Михал выступил с острой критикой решения Таллиннской мэрии выдвинуть в числе других кандидатов на получение знака отличия Таллинна руководителя Центра информации по правам человека Алексея Семенова. «Это верх по***зма. /.../ Надо сделать все, чтобы держать таких зеленых (изнутри) человечков на расстоянии ружейного выстрела от Эстонии», - написал Михал на своей страничке в Facebook. Он добавил, что премьер-министр Ратас мог бы в следующий раз взять Семенова с собой в Россию, где они могли бы и остаться «у своих».