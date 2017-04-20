Потисепп: сахарный налог - дискриминационная мера по отношению к потребителям

«В течение этого года говорилось о самых разных ставках налогов, но факт тот, что установленные вчера налоговые ставки оказались самыми высокими в Европе. В ситуации, когда в Эстонии налог с оборота и на продукты питания один из самых высоких в Европе, это никак нельзя считать оправданным», - сказала Потисепп в интервью BNS.

«Нас тревожит то, что вводимый на подслащенные напитки налог на самом деле здоровья не прибавит. Кроме того, эта мера несправедлива и носит дискриминационный характер по отношению к потребителям, умеющим правильно выбирать продукты, а также по отношению к местным производителям. Введение налога на продукцию может снизить показатели продаж прохладительных напитков, но нигде в Европе эта мера еще не привела ни к снижению ожирения, ни к улучшению показателей здоровья. Излишний вес и ожирение настолько комплексная проблема, что одним только налогообложением ее не решить», - подчеркнула Потисепп.

Правительство в ходе обсуждения бюджетной стратегии договорилось вчера о ставках налога на подслащенные напитки. Налог будет введен на напитки с подсластителем или сахаром, если его содержание превышает 5 граммов на 100 миллилитров. От налога будут освобождены натуральные соки.

Налогообложение напитков с сахаром и подсластителями будет двухступенчатым. Каждый литр напитка с содержанием сахара от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров будет облагаться 10 центами, а если содержание сахара будет большим - то ставка налога составит 30 центов на литр. Для того, чтобы потребитель привык к новым подсластителям, а производители напитков изменили рецептуру, будет введена система постепенного изменения ставок налогов.