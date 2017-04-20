Картина дня: награда Семенову, налоговый план правительства и итоги дорожных рейдов

Таллинн хочет наградить завсегдатая ежегодника КаПо

Таллиннская горуправа планирует наградить правозащитника Алексея Семенова, который неоднократно появлялся на страницах ежегодника КаПо, где его называли инструментом распространения российской политики в Эстонии. Читать далее... По словам советника Свободной партии Сергея Метлева, награда Таллинна Семенову - все равно что премия мира Сталину. Читать далее... По словам члена правления Центристской партии Раймонда Кальюлайда, форма, в которой реформист Кристен Михал подверг критике выбор Таллиннской мэрии в отношении кандидатов на получение знака отличия Таллинна, абсолютно неприемлема. Читать далее...

Вместо профессиональных спасателей - добровольцы

Министерство внутренних дел планирует удвоить число спасательных команд, реагирующих на дорожно-транспортные происшествия, а через пару лет на места аварий, скорее всего, станут выезжать именно добровольцы. Читать далее...

Новая железная дорога утроит зарплату в Эстонии

После строительства Rail Baltic средняя зарплата в Эстонии может подняться в три раза. Если же победят противники проекта и железная дорога не будет построена, зарплаты не повысятся, свидетельствуют результаты исследования. Читать далее...

Бизнесмен проиграл дело на полмиллиарда

Скандально известного предпринимателя Райво Паала, пытавшегося добиться от государства возврата налога с оборота на сумму 540 млн евро, после длившегося несколько лет судебного разбирательства признали виновным в фабрикации сделки. Читать далее...

Налоговый план правительства: от чего в итоге отказались и какие будут нововведения?

Вчера правительство договорилось об основах и принципах бюджетной стратегии Эстонии на следующие четыре года, в том числе некоторые из ранее планировавшихся новых налогов не будут введены. Поэтому Postimees подготовил обзор того, какие важные новые налоги появятся в ближайшее время. Читать далее...

Мужчина разорился из-за чудо-снастей, которые ему посоветовали в PRIA

Рыбак Аво Наар приобрел дорогие сети, которые, как утверждалось, способны выдержать атаку тюленя, однако какой-то морской котик все же порвал сети. Пытаясь добиться справедливости, рыбак подал в суд и разорился. Он до сих пор настаивает на том, что его обманули. Читать далее...

Издевательства в школе превратились в унижение на глазах у тысяч людей

Член правления Объединения школьных психологов Эстонии и психолог Пыльсамааской общей гимназии Кармен Майкалу, комментируя представленное вчера исследование PISA, признала, что чаще всего в нашей стране можно встретить моральное насилие, а проблемой современности стало унижение в Интернете. Последнее подтвердила и веб-констебль Маарья Пунак, по словам которой, Сеть предоставляет все больше возможностей для притеснения и унижения. Читать далее...

Установлен заказчик теракта в Петербурге

Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен, сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. Читать далее...