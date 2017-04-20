Галерея: смотрите, как продвигается строительство нового столичного торгово-развлекательного центра T1

По словам члена правления Pro Kapital Аллана Реммелькоора, современные торговые центры должны считаться с ростом популярности электронной торговли, то есть они в своей работе должны сосредоточиться на том, что нельзя купить с помощью смарт-устройств. «Нельзя купить эмоции, опыт и живое общение, поэтому торговые центры должны иметь возможность предложить все перечисленное своим клиентам», - отметил он.

Своих клиентов новый торгово-развелкательный центр порадует возможностями проведения досуга. Так, посетители смогут не только отдохнуть во всевозможных ресторанах, посетить многозальный кинотеатр, но и прокатиться на единственном в Европе колесе обозрения, располагающемся на крыше торгового здания. Торгово-развлекательный центр T1 станет частью нового городского центра, в котором будут располагаться будущий Таллиннский единый терминал, железнодорожная развязка Rail Baltica и новая городская площадь, граничащая с новыми офисными и жилыми зданиями.

В начале этой недели о планах по расширению сообщил и ТЦ «Юлемисте». По словам Реммелькоора, в последнее время вокруг места расположения обоих центров идет активное развитие инфраструктуры, поэтому данный район становится для Таллинна чрезвычайно важным. «Поскольку ТЦ "Юлемисте" появился много лет назад, а его концепция разрабатывалась еще раньше, им потихоньку приходится адаптироваться под требования, предъявляемые к современным торговым центрам. Надеемся, что в конечном итоге мы сможем предложить Таллинну все, чем может похвастать современная розничная торговля», - отметил он.

По заверению Реммелькоора, у нового ТЦ будет более 1500 парковочных мест. «Мы считаем, что этого будет достаточно, но я бы советовал пользоваться и общественным транспортом, потому что остановка трамвая будет находиться прямо рядом со входом», - сказал он.

Как заверил член правления Skypark Алари Каяр, стоимость билета на колесо обозрения не будет превышать 10 евро. «Думаю, около 9-10 евро», - предположил он.