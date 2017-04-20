Галерея: смотрите, как продвигается строительство нового столичного торгово-развлекательного центра T1

В октябре следующего года в Таллинне распахнет свои двери новый торгово-развлекательный центр T1 mall of Tallinn. Отличительной особенностью центра станет колесо обозрения, которым не может похвастаться ни один из торговых центров Европы.
По словам члена правления Pro Kapital Аллана Реммелькоора, современные торговые центры должны считаться с ростом популярности электронной торговли, то есть они в своей работе должны сосредоточиться на том, что нельзя купить с помощью смарт-устройств. «Нельзя купить эмоции, опыт и живое общение, поэтому торговые центры должны иметь возможность предложить все перечисленное своим клиентам», - отметил он.
Своих клиентов новый торгово-развелкательный центр порадует возможностями проведения досуга. Так, посетители смогут не только отдохнуть во всевозможных ресторанах, посетить многозальный кинотеатр, но и прокатиться на единственном в Европе колесе обозрения, располагающемся на крыше торгового здания. Торгово-развлекательный центр T1 станет частью нового городского центра, в котором будут располагаться будущий Таллиннский единый терминал, железнодорожная развязка Rail Baltica и новая городская площадь, граничащая с новыми офисными и жилыми зданиями.
В начале этой недели о планах по расширению сообщил и ТЦ «Юлемисте». По словам Реммелькоора, в последнее время вокруг места расположения обоих центров идет активное развитие инфраструктуры, поэтому данный район становится для Таллинна чрезвычайно важным. «Поскольку ТЦ "Юлемисте" появился много лет назад, а его концепция разрабатывалась еще раньше, им потихоньку приходится адаптироваться под требования, предъявляемые к современным торговым центрам. Надеемся, что в конечном итоге мы сможем предложить Таллинну все, чем может похвастать современная розничная торговля», - отметил он.
По заверению Реммелькоора, у нового ТЦ будет более 1500 парковочных мест. «Мы считаем, что этого будет достаточно, но я бы советовал пользоваться и общественным транспортом, потому что остановка трамвая будет находиться прямо рядом со входом», - сказал он.
Как заверил член правления Skypark Алари Каяр, стоимость билета на колесо обозрения не будет превышать 10 евро. «Думаю, около 9-10 евро», - предположил он.