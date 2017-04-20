Море позитива: эстонцы сделали на Гаити потрясающие видео

«Я просматривал в интернете предложения и наткнулся на одно шведское туристическое бюро. Оно предлагало билеты в Доминиканскую республику практически бесплатно. Решение было моментальным», - отмечает молодой человек, пишет портал Tehnika.

После этого у Маркуса возникла идея взять с собой беспилотник и камеру. Что из этого получилось? Смотрите в видео.