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Море позитива: эстонцы сделали на Гаити потрясающие видео

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kuvatõmmis

Предприниматель, студент и оператор Маркус Кальюсте снял на Гаити в Доминиканской республике с помощью беспилотника потрясающее видео.

«Я просматривал в интернете предложения и наткнулся на одно шведское туристическое бюро. Оно предлагало билеты в Доминиканскую республику практически бесплатно. Решение было моментальным», - отмечает молодой человек, пишет портал Tehnika.

После этого у Маркуса возникла идея взять с собой беспилотник и камеру. Что из этого получилось? Смотрите в видео.

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