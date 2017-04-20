ВИДЕО! Награды Алексея Семенова: от Мери до мэрии

В течение всего сегодняшнего дня те или иные общественные деятели высказывались на тему выдвижения кандидатуры руководителя Центра информации по правам человека Алексея Семенова на награждение почетным знаком города Таллинна. Главной претензией стало то, что центристский Таллинн хочет наградить человека, имя которого - в неотрывной связи с руководимым им центром - неоднократно попадало на страницы ежегодника Полиции безопасности. Главная претензия – центр Семенова получает деньги из Москвы.
Портал Rus.Postimees попросил Алексея Семенова ответить на несколько наших вопросов. Так мы узнали, что кроме российских проектов, которые Семенов считает совершенно оправданными, поскольку юристы центра много занимаются вопросами гражданства и получения видов на жительство, ведет проекты с разными странами: «А больше всего денег мы получили от Министерства иностранных дел Дании». За эти годы центр и лично Семенова благодарили президенты Леннарт Мэри и Арнольд Рюйтель. Его работу в бытность министром социальных дел оценил и Таави Рыйвас.
Также мы узнали о тотальной проверке со стороны Налогово-таможенного департамента, и возникшем в ее ходе споре, который налоговики проиграли.
Смотрите интервью с Алексеем Семеновым.