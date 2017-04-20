Проверь себя: пять вещей, которые воровал почти каждый

Ручки. Вы когда-нибудь брали взаймы у друга или коллеги ручку, а потом ее не возвращали? Кажется, что это мелочь. Но что это, если не воровство?

Туалетные принадлежности в гостинице. Некоторые люди берут с собой из гостиницы мыло и шампуни. Некоторые даже забирают с собой тапочки и полотенца. Перед тем, как положить их к себе в чемодан подумайте, а зачем они вам?

Книги и журналы. Вы сидите в очереди на прием к врачу и листаете журнал. Медсестра называет ваше имя, и вы впопыхах бросаете журнал к себе в сумку. Знакомо? Ущерб от ваших действий, конечно, не большой. Но это присвоение чужого имущества.

Полиэтиленовые пакеты. Если они раздаются в магазине бесплатно, то формально кражи не происходит. Но что, если жадный покупатель решился запастись пакетами на целый год и делает это втайне от других. Как назвать такие действия?

Зажигалки. Вместе с ручками зажигалки возглавляют список тех вещей, которые люди бессознательно без спроса забирают себе.