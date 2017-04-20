Эта новость обрадует пользователей браузера Chrome

Сообщается, что функция блокировки рекламы в Chrome может быть представлена в течение нескольких недель, однако некоторые детали пока находятся под вопросом. Предположительно, она будет включена по умолчанию, при этом фирменный блокировщик будет ограничивать показ лишь определенных рекламных баннеров.

Вопросами определения "неприемлемой" рекламы займется Коалиция за лучшую рекламу. В марте эта организация обнародовала ряд требований к интернет-рекламе, в которых под запрет попали всплывающие окна, автоматически проигрывающиеся видео со звуком, а также реклама с таймером, появляющаяся на экране до загрузки сайта.

По данным WSJ, одним из вариантов работы блокировщика, который рассматривает Google, может стать отключение всей рекламы на странице, если на ней обнаружатся не отвечающие критериям коалиции объявления. Таким образом, владельцы сайтов должны будут сами убедиться, что реклама на их ресурсе соответствует стандартам.

На первый взгляд, шаг Google по запуску собственного блокировщика может показаться нелогичным, если учесть, сколько компания зарабатывает на интернет-рекламе (в 2016 году выручка Google от рекламы составила 60 млрд долларов), но на деле этот шаг призван защитить позиции Google, поскольку он позволит ограничить бурный рост сторонних блокировщиков, к которым активно прибегают пользователи.

В настоящее время браузер Chrome занимает значительную долю на рынке. Например, в США, по данным StatCounter, его доля составляет около 47,5%. Таким образом, запуск Google собственного блокировщика может заметно отразиться на сторонних расширениях для блокировки рекламы.