Виктор Васильев: Сийри Овийр ответит за свои слова на том свете

– Союз женщин Эстонии – это общественная организация, одна из многих общественных организаций, которая выбирает “Мать года” по параметрам, которые она сама и устанавливает, – сказал Виктор Васильев в интервью порталу Rus.Postimees. – Если кому-то это не нравится, создайте свою организацию, найдите деньги и выдавайте титул «Мать без мужа», «Две матери», «Два отца» или еще чего-нибудь, что вам нравится. У нас свободная страна. Союз женщин выдает такой титул, но это их дело.

– А какова ваша личная точка зрения?..

– А у меня нет фонда, который выбирал бы «Мать года».

– Но вы же политик, депутат парламента, член его социальной комиссии, вы влияете на социальную политику...

– Я никак не считаю, потому что это их дело. Они хотят выдавать премию по таким параметрам. Были бы параметры «Мать – негритянка», тоже было бы хорошо. Но это – решение Союза женщин. И если бы такой титул выдавала государственная организация, я бы тогда и высказал свое мнение относительно параметров. Но Союз женщин – организация негосударственная. Я понимаю ваш вопрос, но и вы поймите: политик не имеет права вмешиваться в частную жизнь...

– И все-таки: как с вашей личной точки зрения – матери-одиночки недостойны титула «Мать года»?

– Почему недостойна? Пусть матерям-одиночкам выдает титул какая-нибудь другая организация. Мать-одиночка – это достойный статус, она одна воспитывает ребенка и заслуживает всяческого уважения. Рождаются дети у двух родителей, или у одного, или один из них сбежал, или, извините, умер – никто тут не виноват. Дети – это всегда хорошо, кто бы их ни рожал и ни воспитывал. Вот это – моя личная точка зрения. Но не может быть такой точки зрения, что если ребенок воспитывается в семье, это лучше, чем если его воспитывает мать-одиночка.

– Но Сийри Овийр придерживается именно такой точки зрения.

– Бог ей судья. На том свете ответит. Это моральные критерии, они не касаются законодательства. А у Сийри Овийр спросят на том свете, там она и ответит.

В интервью передаче ЭТВ «Ringvaade» Сийри Овийр заявила: «Вы же не можете вообразить, что мы бы выбрали матерью года женщину, у которой, да, действительно, много детей, но она каждое Рождество представляет им нового отца?»