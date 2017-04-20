Рывайс сожалеет о грамоте, выданной им центру Алексея Семенова

Полемика вокруг решения Таллинна дать знак отличия правозащитнику Алексею Семенову набирает обороты. Выяснилось, что в свое время центр информации по правам человека (ЦИПЧ) получил грамоту от тогда еще министра социальных дел Таави Рыйваса. Сегодня Рыйвас сожалеет о том, что пошел тогда на такой шаг.
О том, что Рыйвас вручил центру Семенова благодарственное письмо, сообщил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, сообщает Postimees.ee.
Рыйвас, комментируя свои действия на посту министра социальных дел, заявил, что министерство благодарило тогда все организации, которые так или иначе соприкасались с министерством или сотрудничали с ним.
«Задним числом можно сказать, что это была ошибка. По моему мнению Семенов не достоин благодарности ни от эстонского государства, ни знака отличия столицы», - сказал он.
«Дать знак отличия Таллинна Алексею Семенову – это также несуразно, как дать Нобелевскую премию мира Башару Асаду. Я доверяю оценке КаПо, что этот человек не действует в интересах Эстонии», - отметил он.