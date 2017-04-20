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Курьез в Тарту: мужчина забрался на вышку сотовой связи, чтобы выпить пива, но спуститься с нее уже не смог

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в Тарту произошел курьезный инцидент, когда мужчина залез на 60-метровую вышку сотовой связи, но спуститься с нее уже не смог. На помощь прибыли спасатели, пишет Tartu Postimees.

По словам побывавшего на месте происшествия репортера Kanal 2 Юргена Пуйстая, эта нелепая ситуация произошла с мужчиной, которому на вид около 40 лет. Когда спасатели сняли его с мачты сотовой связи, мужчина объяснил, что забрался на нее, чтобы выпить пива. Однако когда он осушил первую бутылку, то понял, что вместе с ней ушла и вся смелость. Пришлось звать на помощь спасателей.

В то же время мужчина утверждал, что ранее залезал на эту же вышку сотовой связи с той же целью, но тогда страха у него не возникало, и он самостоятельно слезал с нее.

Мужчину осмотрела бригада скорой помощи, но травм у него не было. Полиция составила протокол по факту нарушения общественного порядка.

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