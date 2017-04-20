Матери-одиночки? Давайте закидаем их камнями!

Вот, например, в демократически недоразвитой с точки зрения местного большинства России пермские депутаты приняли закон о материальной помощи молодым матерям – но только тем, кто вписал в свидетельство о рождении имя отца ребенка. Lenta.ru на редкость тактично сострила по этому поводу, озаглавив материал на соответствующую тему «Бесплатные ублюдки». Нам есть на кого равняться!

А теперь представим себе соотношение женщин и мужчин в европейском обществе (особенно, если не учитывать культурно неблизких выходцев из других стран). Представим себе среднестатистический уровень образования среди мужчин и среди женщин в нашей стране. Продолжительность жизни у тех и у других. Чтобы стало совсем весело, можно усложнить условия и ограничить круг по национальному признаку: ну, мало ли, русской женщине отчего-то принципиально, чтобы ее домашним языком был русский и чтобы еще мужчина принадлежал к той же социальной прослойке, что она сама. Сколько у нее шансов найти себе в нашей стране человека, с которым ей захочется связать свою жизнь, особенно если сама она успешна? А детей при этом ей хочется (мы ведь поощряем рождаемость? Мы беспокоимся о численности нашего населения? Мы, может быть, даже налоги с него хотим получать?)

Допустим, случится чудо. Женщина убила полжизни на получение образования (мы ведь ценим образованных женщин?), сделала карьеру (при наличии образования в наших условиях это проще сделать, чем удачно выйти замуж), нашла человека, от которого ей захотелось родить (и даже не по прагматическим соображениям, а по любви и даже – о ужас! – взаимной), и даже каким-то чудом умудрилась произвести ребенка на свет где-то в промежутке между первой работой и второй. А вот с замужеством в итоге не сложилось: достаточно представить себе, сколько зарегистрированных и незарегистрированных пар в нашей стране распалось по той простой причине, что мужчина уехал на заработки за границу.

И вот эта образованная мать, выплатившая государству некоторое количество налогов, содержащая своего ребенка, приносящая реальную пользу работодателю (или сама работодатель), пытающаяся дать своему ребенку максимум внимания, который она может ему дать в свободное от работы время (и постоянно переживающая о том, достаточно ли ему этого внимания), узнает о себе, что с точки зрения председательницы Союза женщин она вообще не мать, а так, кто попало, suvaline naine, которая не хочет для своего ребенка лучшего, поэтому не стала рожать его в зарегистрированном браке. Страшно подумать, что же тогда думать об успешной и образованной женщине, которая, не будучи замужем, родит целых двух детей. И лучше от двух разных мужчин. Предлагаю сразу закидать ее камнями. За безответственность и аморальность.