Правоохранительные органы начали расследование в связи со взломом системы агентства BNS

О начатом расследовании в связи с незаконным подключением к информационной системе сообщило Бюро криминальной полиции Литвы после рассмотрения заявления BNS .

Ложное сообщение под названием "Сирийское эхо в Латвии: военные США отравились ипритом" было опубликовано в системе BNS 12 апреля на литовском и русском языках.

В ходе внутреннего расследования BNS было установлено, что незаконно использовался профиль системного администратора по управлению содержанием портала www.bns.lt, подключение было осуществлено при использовали серверов системы Tor , которая обеспечивает анонимность.

В выдуманной новости утверждалось, что американские военные в Латвии якобы отравились ипритом. В конце текста содержалось утверждение о том, что находящийся на дне Балтийского моря иприт является экологической бомбой и "только Кремль знает, когда она взорвется".

"Мы серьезно оцениваем этот инцидент, предприняли все меры для прояснения его обстоятельств. Если сравнить тексты, то видно, что сообщение было придумано сначала на русском языке, а потом было некачественно переведено на литовский язык", - сказал заместитель директора по содержанию BNS Вайдотас Бянюшис.

В январе мишенью кибератаки стал дата-центр BNS в Эстонии.

В последнее время кибернетические атаки испытали на себе и литовские порталы delfi.lt , 15 min.lt, lzinios.lt.