Осведомленность жителей Эстонии о пенсии крайне низкая

„Из проведенного в нынешнем году исследования готовности к пенсии хотелось бы видеть, что с точки зрения готовности к пенсии Эстония потихоньку начинает догонять развитые страны Европы. К сожалению, на деле ситуация обратная. Усугубляется ситуация, при которой задумываться о пенсионном накоплении и предпринимать реальные шаги в этом направлении люди начинают слишком поздно. Если в Эстонии общая осведомленность в вопросах пенсии по 100-бальной шкале составляет 37 пункта, а поведенческий индекс подготовки в пенсии находится на уровне 31 пункта, то, к примеру, в Дании, где было проведено аналогичное исследование готовности к пенсии, осведомленность более чем в два раза выше, чем у нас – 80 пунктов, выше и индекс готовности к пенсии – 56 пунктов“, - объясняет связь между осведомленностью в области финансов и поведением Индрек Хольст, председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus.

«Ножницы» между желаемой пенсией и реальностью велики

Как выяснилось из исследования, жители Эстонии не интересуются своим доходом в пенсионном возрасте. Всего один из пяти будущих пенсионеров интересовался размером пенсии, которую он станет получать в будущем. Общая осведомленность и интерес к своим доходам в пенсионном возрасте среди возрастной группы от 30 до 35 лет находятся на исключительно низком уровне. Всего 9% смотрели, какой будет их пенсия. Низкая осведомленность может быть одной из причин, по которым ожидания эстоноземельцев в отношении доходов в пенсионном возрасте не соответствуют действительности и являются нереалистично завышенными.

По словам председателя правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрека Холста, «ножницы» между желаемой пенсией и действительностью в Эстонии велики, что в будущем может стать серьезной социальной проблемой. Прогнозы показывают, что государственная пенсия и II пенсионная ступень обеспечат в пенсионном возрасте в среднем 40% предпенсионного дохода, тогда как пенсия, которую хотели бы получать, в среднем, согласно результатам исследования, должна была бы составить примерно 90% предпенсионного дохода. Самую высокую пенсию хотели бы получать молодые и люди в возрасте старше 50 лет. У населения в возрасте 40-50 лет пожелания в части пенсии несколько ниже, но и они превышают прогноз более чем в два раза.