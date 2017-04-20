Фото: жители Кейла раздосадованы поступком Михаила Корба

Собравшихся на встречу с министром жителей Кейла ждал неприятный сюрприз, когда организаторы мероприятия сообщили, что объявленная еще в прошлом месяце встреча с министром пройдет без министра. Перед жителями города Кейла, который попал в список принудительно объединяемых самоуправлений в результате вынесенного за спиной решения, неожиданно предстали чиновники министерства финансов Кайа Сарнет и Вяйно Тыэметс.

Среди 70 участников встречи также находился и член городской управы Элмет Пухм, по словам которого, люди выразили разочарование и недовольство, но активно задавали свои вопросы тем, кому смогли. “Замешательство вызвало утверждение чиновников, что, несмотря на то, что по официальному решению региональной комиссии по административной реформе Кейла никогда не входил в число принудительно объединяемых самоуправлений и правительство по собственной инициативе выдвинуло идею объединения, якобы имеется еще и другое решение комиссии по которому город Кейла всегда считался подлежащим принудительному объединению, - рассказал Пухм. - Меня самого больше всего возмутило то, что если город Кейла хотят прикрепить в качестве центра к волости Ляэне-Харью, то в Ида-Вирумаа правительство делает всё наоборот. Когда мы обратили внимание гостей на данный факт, нам было сказано, что не будем говорить об Ида-Вирумаа, а только о Ляэне-Харьюмаа”.

По словам пришедшей на встречу с министром жительницы Кейла Кейу Валге, люди сначала враждебно отнеслись к чиновникам и выразили им свое недовольство, особенно учитывая то, что ответы были поверхностными и не содержали существенной аргументации почему Кейла, несмотря на то, что город соответствует всем критериям независимого самоуправления, все же оставляется без права на самоопределение. “Они донесли нам лишь тот посыл, что было приказано, - добавила она. - В то же время, мы были рады услышать, и они несколько раз повторили, что правительство пока еще не вынесло окончательного решения о принудительном объединении. Так что все еще может разрешиться”.

Кроме чиновников также выступил и адвокат Аллар Йыкс из юридического бюро Sorainen, которое проанализировало принудительное объединение Кейла, и который заключил, что к чиновникам не стоит придираться, и со своим посылом необходимо, прежде всего, добраться до политиков. Адвокат, а также представивший социально-экономические последствия принудительного объединения член городского собрания Яан Мурула, удостоились от публики одобрительных аплодисментов. Чиновники прибывшие на встречу вместо министра Корба не выразили своих возражений на счёт представленных Йыксом и Мурула результатов исследований.

Опрос горожан с целью выяснения их мнения в отношении независимости города Кейла пройдет в предстоящие воскресенье и понедельник и в нем можно будет принять участие как электронно, так и в обычных пунктах голосования. Пункты голосования будут размещены в центре культуры и в оздоровительном центре Кейла.