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Случай на границе: пешеход пытался пронести из Эстонии в Россию более 40 кг продуктов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Peeter Kümmel/ Sakala

На пункте пропуска "Ивангород" сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию гражданина с несколькими десятками килограммов продукции животного происхождения.

У эстонского пешехода изъяли 43 кг готовой мясной продукции, сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поскольку указанный гражданин ввозил еду как частное лицо, ветеринарные сертификаты и разрешения Россельхознадзора у него отсутствовали, а объем груза превысил лимит почти в 9 раз, то в отношении нарушителя был составлен акт об административном правонарушении, пишет fontanka.fi.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает:

Запрещен ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях граждан подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров без разрешения Россельхознадзора и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.

Исключением является: ввоз до 5 килограммов (включительно) в расчете на одно физическое лицо, готовой продукции животного происхождения (консервы, масло сливочное, маргарин, с содержанием животных жиров, колбасные и рыбные изделия, прошедшие термическую обработку, готовые молочные продукты, морепродукты) в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.

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