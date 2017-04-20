Вне дома: дегустация блюд из говядины в Goodwin The Steak House

Бегущие в Старый город по делам местные жители чуть притормаживают около бронзового бычка, сидящего на скамейке у входа в мясной ресторан Goodwin, и, в лучшем случае, успевают заметить, как рядом с ним фотографируются счастливые туристы.

Фото: Вера Копти.

Автор скульптуры Тауно Кангро сотворил еще двух похожих бычков для филиалов ресторана - в Хельсинки и в Эспоо. Но это не просто колоритные бронзовые коровы в узнаваемом стиле Кангро. Это самые настоящие памятники Черному Ангусу – породе быков, давшей миру лучшее мясо для стейков.

Да, Goodwin работает давно, да, он известен, славен и могуч, но – ох, как там дорого, думают жители Таллинна, устремляясь мимо, к более дешевым, по их мнению, заведениям. Укоренилось мнение, что этот ресторан существует исключительно для туристов, причем для финских и российских. Хотя зачем финнам наш Goodwin, когда у них два своих есть? Цены там, и вправду, достаточно круты, но в любом приличном ресторане блюдо из элитного мяса стоит примерно столько же. Кстати, в последнее время в Эстонии открылось много именно мясных ресторанов, что свидетельствует о нашем повышенном интересе к говядине.

Чтобы ответить на вопросы любителей поесть хорошего мяса, в Goodwin The Steak House был организован специальный тематический ужин-дегустация под названием «Taste the beef» (Вкус говядины), где местную публику познакомили с миром классического стейк-хауса.

Фото: Вера Копти.

На ужин специально прибыл из Финляндии работающий в эспооском ресторане Тоомас Таммару, которого коллеги в шутку называют мясным сомелье. Но, как известно, в шутке только доля шутки. Тоомас рассказал об ассортименте мяса, из которого в печи Josper жарят отменные стейки, а также поведал, из каких частей туши быка получаются стейки рибай, нью-йорк и филе-миньон. Многие из собравшихся на дегустацию впервые узнали об особенностях настоящего мраморного мяса – японских породах кобэ и вагю. Позабавили афоризмы: «Разница между вагю и кобэ, как между коньяком и бренди» и «Всё кобэ – это вагю, но не всё вагю – это кобэ».

Как рассказал управляющий сетью ресторанов Goodwin Михаил Лауранд, за месяц посетители ресторана съедают почти тонну мяса. Оказалось, что в сети Goodwin даже есть специальная штатная единица – менеджер по закупке мяса, который головой отвечает за его качество и занимается переговорами с поставщиками, закупкой и логистикой. Мясо приходит охлажденным из США и Австралии, и спрос на него в мире очень велик.

Это была, так сказать, теоретическая часть. А затем началась практическая. Дегустации тем и хороши, что порции на них небольшие.

Фото: Вера Копти.

Нам дали попробовать карпаччо из вырезки мраморной говядины, с рукколой и пармезаном. Эти вкусовые ощущения запомнятся надолго: свежайшее сочное мясо, тающее во рту.