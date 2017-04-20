Фигурант дела о теракте в Петербурге заявил о своей невиновности

"Я не причастен к теракту", - сказал он в четверг на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте.

Адвокат Азимова заявила, что у суда нет оснований заключать ее подзащитного под стражу, так как он дал подробные показания, не отказывается сотрудничать со следствием, а в материалах дела нет подтверждающих его причастность к совершению преступления. По словам защитника, Акрам Азимов не знал, что его действия связаны с терактом.

Однако следователь утверждает, что в своих показаниях фигурант подтвердил свою причастность и причастность своего брата к преступлению. "В ходе допроса в качестве подозреваемого Азимов дал показания, подтверждающие, что он и его брат Аброр Азимов причастны к организации взрыва в метро Санкт-Петербурга", - сказал следователь.

17 апреля ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля ФСБ РФ сообщила, что по делу о теракте в поселке Московский (новая Москва) задержан его старший брат - Акрам Азимов. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.

Ранее под стражу судами Москвы и Санкт-Петербурга были отправлены девять подозреваемых.