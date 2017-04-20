Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: в Тапа состоялось первое торжественное построение контингента НАТО

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В четверг, 20 апреля, в городке Сил обороны в Тапа прошла церемония начала службы батальонной тактической группы НАТО в Эстонии.

На церемонии присутствовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, министр обороны Маргус Цахкна, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас, сообщает портал Rus.err.ee.

Из иностранных гостей в церемонии приняли участие министры обороны Соединенного Королевства и Дании Майкл Фэллон и Клаус Хьорт Фредериксен, представитель военного ведомства Франции генерал Дидье Кастр, заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард, командующий командования ОВС НАТО в Брюнссуме генерал Сальваторе Фарина и другие представители стран-союзников.

В состав дислоцированной в Тапа батальонной группы входят около 1200 военных из стран-союзников.

Наверх