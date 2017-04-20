Нестор: пребывание союзников в Тапа необходимо, чтобы ни у одного государства не возникло желания напасть на Эстонию

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, смысл пребывания союзников в Тапа в том, чтобы ни у одного государства не возникло желания напасть на Эстонию.

Как отметил председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо, пребывание в Тапа британских и французских военнослужащих отразится также и на эстонских военных, для которых продлятся полевые лагеря. В военном городке Тапа в настоящий момент идет активное строительство, чтобы всеми удобствами были обеспечены как эстонские военнослужащие, так и союзники.

Председатель комиссии по зарубежным делам Марко Михкельсон заявил, что эстонским военнослужащим предстоит многому научиться у союзников, прибытие которых в Эстонию, по словам Михкельсона, ничуть не значит, что сегодня наша безопасность скромнее, чем в предыдущие годы.

Нестор, Хансо и Михкельсон приняли в четверг участие в церемонии усиления присутствия боевой группы союзников в Эстонии, которая проходит в военном городке Тапа. Министры обороны Эстонии, Соединенного Королевства, Франции и Дании подписывают политическую декларацию. В церемонии приняла участие участие президент Керсти Кальюлайд.

В составе дислоцированной в Тапа боевой группы около 1200 военных из стран-союзников. Соединенное Королевство предоставило более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. Франция предоставила более 300 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB.

Французские военные будут служить в Тапа в течение последующих восьми месяцев, а затем их сменит Дания, которая пришлет в Эстонию две сотни военнослужащих с боевой техников. Родным подразделением большинства британских военнослужащих является пятый батальон артиллерийского полка сухопутных войск Соединенного Королевства, основная часть французских военнослужащих поступил из второго полка морской пехоты.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в климате безопасности разместить батальонные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.