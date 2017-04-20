«Глаза-то не отводи»: Матвиенко согласилась, что представитель России в ООН разговаривал как прапорщик

"Несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности (ООН) сказал какие-то слова, с моей точки зрения, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, как-то скажет, ну можно так себя вести?" - обратился Авакьян к Матвиенко.

"Я сказала Лаврову (Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ) свою точку зрения, Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы. Моя точка зрения абсолютно такая же, как ваша", - сказала Матвиенко, обращаясь к Авакьяну на заседании совета.

Тем временем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление Сафронкова в СБ ООН, заявил, что Кремль считает обоснованным использование в случае необходимости жесткой риторики при отстаивании интересов страны. По мнению Пескова, ничего оскорбительного Сафронковым сказано не было.