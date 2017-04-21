Елена Скульская. Грибы и лёд, или Будем любить друг друга по умолчанию

Играли со студентами Театральной студии в шарады. Одна команда должна была показать пантомиму, в которой зашифровано некое слово, а вторая – его отгадать. И вот первая команда становится в полукруг и начинает ритмично приседать: приседают неглубоко, только намечают присест, что-то танцевальное даже есть в этих полуприседаниях. Во второй команде – моментальный отклик: «Лёд, лёд!» – кричат студенты.

Ответ правильный. Загадано было слово «лёд».

– Да какая же связь между приседаниями и льдом? – это, разумеется, спрашиваю я.

– Так грибы же! – отвечают мне в полном недоумении.

– Грибы?!

– Ох, группа «Грибы», у них есть самая популярная песня с рефреном: «Между нами лёд, лёд», – и они именно так полуприседают, как мы показали. А вы не знали?!

Я не знала. Но и мои родители, заглядывая в мою комнату, из которой по всему дому неслись песни The Beatles, то есть «битлов» моей молодости, в растерянности спрашивали: «А важно именно так громко? Чтобы лопались барабанные перепонки? Это часть музыкального удовольствия?!» Им, моим родителям, хотелось после военного грохота – тишины, уединенности. Они слушали тихие пластинки и танцевали под них медленные танцы, и самой любимой песней была песня «Тишина». А нам было противно молчать, мы боролись с молчанием, мы кричали во весь голос, мы жаждали свободы.

У каждого поколения есть важнейшие вещи, существующие по умолчанию. И ни одно поколение не дает себе труда разобраться в том, что существует по умолчанию в других поколениях, отсюда и возникает так называемый конфликт отцов и детей, который при минимальной любознательности, даже при минимальном любопытстве мог бы быть исчерпан или не возник бы вовсе.

Разные застолья

У нас по умолчанию было важно прежде всего накормить гостя, посадить его к столу, потому что наши родители знали голод, а мы были сыты и стеснялись этой сытости и хотели ею поделиться. И еще – мы всё готовили собственными руками, это был огромный созидательный труд, и нам хотелось подарить плоды своего труда. Теперь домашняя готовка – произвольное хобби; любая пища доступна и предлагается в готовом виде в магазинах. Смысл застолья заведомо изменился, но ни в коем случае не обесценился, просто роскошь человеческого общения не нуждается в позвякивании вилок и перемене тарелок.

Медленные танцы и приглушенный свет означали эротическое притяжение (наперекор советской морали); нынешние танцы исключают парность, никто никого не выбирает, никто не волнуется из-за того, что его могут не выбрать, но все совершенно свободны и осознают свою исключительную ценность.

Одежда в наше время была всегда соглашательской или протестной: черный свитер и джинсы причисляли тебя к фронде, серый костюм с галстуком и аккуратно выбритый затылок – к прислужникам власти. Нынешняя одежда сообразуется только со вкусом, возможностями и удобством – полная свобода, и никакой групповщины.