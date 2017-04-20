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Новым худруком Русского театра станет Филипп Лось

Игорь Лысов: "Директор Тыну Ленсмент предал театр!"

журналист
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Филипп Лось. | ФОТО: facebook

Сегодня руководство Русского театра объявило о том, что вконкурсе на место худрука победил Филипп Лось, ‎в настоящее время работающий заместителем директора ‎Московского ТЮЗа.

Филипп Лось более двадцати лет работал в театре "Школа современной пьесы" и был директором театра "Школы драматического искусства". Он поставил три пьесы в Эстонии.

Нынешний художественный руководитель Русского театра Игорь Лысов сказал порталу Rus.Postimees, что комментировать решение совета не может, зато может прокомментировать поведение директора театра Тыну Ленсмента: "Я считаю, что Тыну предал театр, людей в театре и лично меня!"

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