Новым худруком Русского театра станет Филипп Лось
Игорь Лысов: "Директор Тыну Ленсмент предал театр!"
20 апреля 2017 г., 18:46
Сегодня руководство Русского театра объявило о том, что вконкурсе на место худрука победил Филипп Лось, в настоящее время работающий заместителем директора Московского ТЮЗа.
Филипп Лось более двадцати лет работал в театре "Школа современной пьесы" и был директором театра "Школы драматического искусства". Он поставил три пьесы в Эстонии.
Нынешний художественный руководитель Русского театра Игорь Лысов сказал порталу Rus.Postimees, что комментировать решение совета не может, зато может прокомментировать поведение директора театра Тыну Ленсмента: "Я считаю, что Тыну предал театр, людей в театре и лично меня!"