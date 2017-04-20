В России похоронят Ленина?

"Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле", - сказал Сысоев "Интерфаксу", уточнив, что документ был внесен в Госдуму в четверг после обеда. Однако, как как сообщает корреспондент "Интерфакса", в базе данных нижней палаты он пока не зафиксирован.

"Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии", - уточнил парламентарий.

Представитель ЛДПР утверждает, что на эту законодательную инициативу его, коллег по фракции и представителей от парламентского большинства, сподвигли результаты опроса "Левады-центра", согласно которым большинство россиян высказалось за захоронение тела Ленина.

"Мы изучили этот вопрос и подготовили свой законопроект, так как считаем, что надо в год столетия Революции отдать дань уважения этому человеку, который в свое время был крещен и заслуживает быть погребенным", - отметил парламентарий.