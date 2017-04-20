Яак Аллик: Лось – именно то, что нужно сейчас Русскому театру

Мы искали художественного руководителя, а не главного режиссера, который взял бы на себя нагрузку репертуара. Филипп Лось предложил нам не только любопытный репертуарный план, но и реальное согласие ряда интересных российских театральных режиссеров, которые будут ставить спектакли в нашем театре в течение ближайших сезонов. Это и лауреаты «Золотой Маски», и те, кто был на нее номинирован, скажем, Сергей Потапов, Денис Азаров, Роман Феодори...

С нашей точки зрения было бы здорово, если бы сюда приехали люди, постановки которых могли бы вызвать резонанс и среди эстонской театральной общественности, и среди российских критиков – чтобы Русский театр все-таки стал своего рода мостом между Эстонией и Россией. Мы решили, что Филипп Лось сможет укрепить связи Русского театра с российским театральным миром, тем более, что в последние годы эти связи были довольно слабыми.

Вдобавок у Филиппа Лося хорошие связи с эстонскими режиссерами, в его плане есть ряд любопытных имен и местных постановщиков, и местных авторов. У него есть договоренность с актером и режиссером нашего театра Артемом Гареевым, который будет ставить спектакль на большой сцене. Лось особо подчеркнул, что хочет находить эстонских сценографов, а не везти их из России.

Филипп Лось руководил тремя московскими театрами, он – заслуженный работник культуры РФ, у него есть большой опыт. У него есть и рекомендация руководителей Совета художественный руководителей столичных театров за подписью Дмитрия Бертмана.

Среди других кандидатов, прошедших во второй тур конкурса, были Николай Крутиков, лет десять назад ставивший интересные пьесы на сцене Русского театра, и Егор Чернышев, который поставил в Таллинне историческое шоу «Легенды Старого Таллинна». Комиссия встречалась с ними и с Филиппом Лосем, и наш выбор пал на последнего. По нашему мнению, Лось – именно то, что нужно сейчас театру. Наше решение было консенсусным.

О дальнейшей судьбе нынешнего худрука Игоря Лысова могу сказать только, что он поставит в Русском театре еще один спектакль по «Шинели» Гоголя, а 6 сентября у него кончится срок договора. Будет ли он далее сотрудничать с театром – я не знаю. Это решать директору и новому худруку.