Эксперт о жестком обращении ведущих с Ратасом: никто политиков по голове гладить не будет

«Юри Ратас сначала начал в своем стиле – с обтекаемых ответов робота, когда он на очень мягкие, но настойчивые вопросы Астрид Каннель отвечал по существу только с третьего раза. В итоге он все-таки признал, что нынешний бюджет будет дефицитным», - отметил Рулль.

Затем ведущий Прийт Кууск спросил про Алексея Семенова, которого хотят наградить почетным знаком города Таллинна. «Юри Ратас начал очень явно уходить в сторону и не хотел давать ответ даже с третьей попытки», - отметил Рулль.

По его словам, политики должны быть готовы к острым вопросам со стороны журналистов.

«Если премьеру что-то не нравится, то в следующий раз он подготовится лучше. Все знают, что сегодня журналисты не гладят политиков по голове. Наоборот, одна из задач политика отвечать на все острые вопросы так прямо и ясно, как это возможно. Ратас же со своими ответами просто попал в неловкое положение», - отметил он.