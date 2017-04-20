Игорь Лысов: я заранее знал, что друг Аллика станет худруком театра

Решение комиссии я комментировать не могу – я заранее знал, что именно друг Яака Аллика Филипп Лось станет художественным руководителем Русского театра.

Я могу прокомментировать только поведение директора театра Тыну Ленсмента: с его стороны это подлость. Этого человека я защищал на самом верхнем уровне, когда был конкурс на место директора театра, конкурс, в котором участвовал в том числе тот самый Филипп Лось. Тогда все в театре сказали: мы против Лося, мы за Тыну. И вот чем он мне ответил.

Ничего, кроме презрения и брезгливости, я к Тыну Ленсменту не испытываю. Очень жаль, что до начала сентября мне придется ставить спектакль и работать с человеком, которого я не уважаю.

О кандидатуре Лося я ничего сказать не могу, по-моему, он нормальный человек. Я видел несколько его спектаклей, но не могу судить по ним о нем как о театральном режиссере. Я знаю, что он очень неплохой организатор.

Сейчас я буду ставить «Шинель», а в сентябре отсюда уеду.