Россия продолжает нести потери в Сирии: при артобстреле погиб майор ВМФ

"Они попали под артиллерийский обстрел. Двое наших российских военнослужащих и двое сирийских солдат погибли", - сказал Вячеслав Павлюченко, который служил с Бордовым. По его словам, это произошло во вторник и имен других погибших он не знает, сообщает Newsru.com.

Бордов - один из самых высокопоставленных российских офицеров, он командовал разведкой. Министерство обороны России не ответило на просьбу о комментарии.

Ожидается, что тело Бордова будет доставлено в часть в его родном городе Севастополе. Так же он будет похоронен в субботу, сказал Павлюченко и подтвердил человек, близкий к флоту.

По сообщениям Министерства обороны России, в Сирии убиты около 30 военнослужащих с сентября 2015 года. Однако, согласно данным Reuters, потери занижены в четыре раза, хотя военное ведомство буквально накануне опровергло это сообщение.