Союз врачей не похоронил планы на забастовку

«Врачи вместе с другими медицинскими работниками признательны правительству за то, что это давно ожидаемое решение, наконец, было принято», - сказала представитель союза врачей Катрин Рехемаа. Оплачиваемая из государственного бюджета медицинская страховка пенсионеров – это четкий источник, откуда здравоохранение каждый год будет получать дополнительные деньги.

Для более точной оценки, по словам Рехемее, нужна дополнительная информация: «Например, у нас практически нет информации о дополнительных обязательствах, возложенных на Больничную кассу, и о ее финансировании». Рехемаа добавила, что министры пообещали, что дополнительные деньги, прежде всего, будут направлены на сокращение очередей на лечение, чего хотят и врачи.

«В этом году, к сожалению, не изменится ничего, но, по крайней мере, есть надежда, что в дальнейшем ситуация для пациентов улучшится», - сказала Рехемаа.

Сегодня министр Евгений Осиновский позвал на совещание представителей медицинских работников: «Надеемся, что получим больше информации. Вероятность, что рабочий мир сохранится, после вчерашних решений стала намного больше».