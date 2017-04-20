Керсти Сарапуу: главное, чтобы дети были здоровыми и счастливыми

«Я сама вышла замуж 45 лет назад, но тогда в обществе царили другие принципы и замужество было естественным продолжением отношений.» - сказала Сарапуу.

Депутат отметила, что сейчас уже другие времена и такое понятие как гражданский брак вошло в наш повседневный обиход и тоже стало естественной моделью семьи, где также воспитываются дети.

«Много детей в Эстонии рождается именно в гражданском браке, многих детей воспитывают родители-одиночки и такие матери – большие молодцы, они также любят своих детей и заботятся о них» - сказала Сарапуу, добавив, что нельзя утверждать, что матери-одиночки меньше любят или меньше заботятся о детях и они не заслуживают хорошего к себе отношения и признания.

По мнению Сарапуу, в ходе возникшей дискуссии стоит обратить внимание на то, как мы понимаем статус «Мать года».

«Как представители государства мы должны работать над тем, чтобы наше общество было сплоченным и уж точно мы не должны раскалывать его. Самое главное, чтобы наши семьи, вне зависимости от статуса положения были окружены заботой и были счастливы.» - сказала политик. Она отметила также, что вне зависимости от того, какой у семьи статус, это не гарантирует, что ребенок будет воспитываться в безопасной среде и у него будет счастливое детство.