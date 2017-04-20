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Пьяные дебоширы устроили погром в баре, а затем разделись в полицейском отделении

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: images.com

Ночью 16 апреля Рижская муниципальная полиция получила вызов в один из баров в Агенскалнсе, где буянили мужчины.

Ночью 16 апреля Рижская муниципальная полиция получила вызов в один из баров в Агенскалнсе, где буянили мужчины, сообщает портал Rus.TVNET.

Прибывшие на место полицейские увидели у бара осколки стекла. Сам бар был закрыт. Вскоре к полицейским подошла женщина, которая рассказала, что только что у бара было четверо мужчин, которые, возможно, будучи пьяными, сломали мусорник и уличные фонари. Незадолго до прибытия полиции мужчины отправились в сторону улицы Звану.

Полицейские направились на указанную улицу, где увидели двух нетрезвых мужчин. На вопрос о баре, мужчины категорически отрицали свою причастность. Но к полицейским подошла сотрудница бара и сказала, что именно они устроили погром. Также она сообщила, что еще двое мужчин спрятались во дворе.

На место прибыл второй экипаж. Мужчин задержали и усадили в машину. Второй экипаж нашел еще одного мужчину, которого опознала сотрудница бара. Он валялся на земле, не ориентировался в пространстве, бессвязно говорил. Его подняли с земли и выяснили личность.

Задержанных передали Госполиции, но в полицейском участке оказалось, что они не успокоились – двое из них разделись догола, возможно, в знак протеста против задержания.

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