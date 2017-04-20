Афера века: стартапер получил 120 млн долларов на совершенно бессмысленное изобретение

Один из самых перспективных фудтех-стартапов 2016 года под названием Juicero оказался самой высококлассной аферой, пишет портал Geektime.ru.

Нужно предварительно заметить, что в западных странах — настоящий бум здорового питания. Если кушать овощи, то только выращенные на соседнем огороде возле города без применения пестицидов. Если мясо — только от коровы, которую умертвили исключительно гуманным способом. Если сок — только свежевыжатый.

Но выжимать соки вручную каждый день даже на соковыжималке — трудоёмкая процедура. По крайней мере, она отнимает много времени, а у любителей здорового питания времени нет. И здесь на сцену вышел стартап Juicero.

Juicero обещал настоящую революцию на рынке фудтеха. С помощью специального гаджета они обещали произвести «самый свежий сок, который только возможно». Идея в том, что фрукты и овощи якобы фасуются в герметичную упаковку и вставляются в высокотехнологичную выжималку, которая под большим давлением выжимает сок прямо из пакета.

Больше никакой возни, чтобы помыть и порезать фрукты, затем не нужно чистить прибор. Просто нажал на кнопку — и готово. Компания планировала зарабатывать на продаже пакетов с фруктами, потому что их устройство будет работать только с фирменными пакетами — по такой модели работают кофеварки Keurig с фирменными порционными «таблетками» K-Cup. Собственно, Juicero позиционировал себя как «Keurig для соков». Но что-то пошло не так.

После трёх лет разработки в феврале 2016 года стартап наконец-то представил первую версию гаджета. В соответствии с модными трендами, соковыжималка стоимостью $700 поддерживает WiFi, управляется со смартфона через мобильное приложение и т. д.

У компании не было отбоя от инвесторов. Стартап получил около $120 млн от десятка инвестиционных фондов, включая Campbell Soup, Google Ventures, Artis Ventures, Kleiner Perkins, Two Sigma Ventures, First Beverage Group, Acre Ventures, Double Bottom Line Ventures, Thrive Capital, Vast Ventures и других.

Вскоре начались продажи, а потом компания даже снизила цену до $400. На пакеты оформлялась подписка, и они доставлялись покупателю еженедельно, по индивидуальному заказу. Каждый пакет стоит от $5 до $8 и из него можно выжать примерно один стакан сока.

Но некоторые из покупателей дорогого гаджета и пакетов с полуфабрикатами с удивлением обнаружили, что сок из пакетов вполне успешно выжимается руками, даже без установки пакета в соковыжималку!

Сравнительный тест выжимания сока руками и в соковыжималке показал, что в обоих случаях выжимается примерно одинаковое количество времени, и по скорости выжимания разницы тоже нет, хотя в некоторых случаях руками сок выжимается быстрее. Во время теста на видео машина выжала 227 г сока за две минуты, а девушка — 213 г за полторы минуты.

Представляете, как были удивлены инвесторы такому повороту событий! Оказывается, их просто обманули, так же как и тысяч пользователей, которые купили «высокотехнологичный» гаджет за $700 или $400, кому как повезло. Разница только в том, что пользователей развели на несколько сотен долларов, а инвесторов — на 120 миллионов.

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