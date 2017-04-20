Мужчина разгуливал по торговому центру Kristiine с похожим на пистолет предметом

Полиция отреагировала на сообщение большими силами, и мужчина был задержан, сообщила Rus.Postimees.ee пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Хелен Ульдрих.

По ее словам, по предварительным данным, похожий на пистолет предмет является пневматическим оружием. Она отметила, что мужчина никому не угрожал.

Предположительно пневматическое оружием был у него в кармане, где его заметил внимательный посетитель центра.

Сейчас мужчина находится в отделение. Мотив его действий выясняется.