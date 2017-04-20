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Мужчина разгуливал по торговому центру Kristiine с похожим на пистолет предметом

Rus.Postimees.ee
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Торговый центр Kristiine. | ФОТО: Scanpix

Сегодня вечером около 18.30 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне по торговому центру Kristiine ходит мужчина с предметом похожим на пистолет.

Полиция отреагировала на сообщение большими силами, и мужчина был задержан, сообщила Rus.Postimees.ee пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Хелен Ульдрих.

По ее словам, по предварительным данным, похожий на пистолет предмет является пневматическим оружием. Она отметила, что мужчина никому не угрожал.

Предположительно пневматическое оружием был у него в кармане, где его заметил внимательный посетитель центра.

Сейчас мужчина находится в отделение. Мотив его действий выясняется.

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