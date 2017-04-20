Мужчина разгуливал по торговому центру Kristiine с похожим на пистолет предметом
20 апреля 2017 г., 21:53
Сегодня вечером около 18.30 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне по торговому центру Kristiine ходит мужчина с предметом похожим на пистолет.
Полиция отреагировала на сообщение большими силами, и мужчина был задержан, сообщила Rus.Postimees.ee пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Хелен Ульдрих.
По ее словам, по предварительным данным, похожий на пистолет предмет является пневматическим оружием. Она отметила, что мужчина никому не угрожал.
Предположительно пневматическое оружием был у него в кармане, где его заметил внимательный посетитель центра.
Сейчас мужчина находится в отделение. Мотив его действий выясняется.