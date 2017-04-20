Абсурдное дорожное видео прославило Эстонию на весь мир

На кадрах видно, как мужчина вышел из своего автомобиля, чтобы помочь пожилой женщине с костылями перейти дорогу, однако не поставил машину на ручной тормоз. Автомобиль начал движение, мужчина попытался его задержать, но уронил пешехода, сообщает Rus.err.ee.

Британский таблоид Daily Mail поделился клипом на своей странице в Facebook и видел набрало более миллиона просмотров.