Чудовищное избиение ребенка попало на видео: отец ударил четырехлетнего сына головой об асфальт

Электромеханику одной из коммерческих организаций, который ранее уже был судим, инкриминируют ч. 3 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство малолетнего") УК РФ, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, вечером 18 апреля 2017 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге, несколько раз ударил с силой своего сына 2012 года рождения. Мужчина бил мальчика головой об асфальтовое покрытие.

Действия злоумышленника были пресечены гражданами, ставшими очевидцами этого жестокого преступления. "Только благодаря своевременному вмешательству граждан жизнь ребенка была спасена", - подчеркнули в следственном ведомстве.

Как писали в соцсетях очевидцы, пьяный мужчина избивал четырехлетнего ребенка в Орджоникидзевском районе за то, что тот громко кричал. "После того как малыш начал капризничать, мужчина поднял его на руках над своей головой и с силой бросил об асфальт. Так повторялось несколько раз", - написала одна из местных жительниц.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что сначала к агрессивному родителю подошел пешеход и попытался его урезонить словами. Пьяный мужчина бросил ребенка и двинулся в сторону прохожего, сделавшего ему замечание. В этот момент мимо проезжал на велосипеде еще один человек. Он бросил свое транспортное средство, подошел к подозреваемому и отправил его в нокаут.

"Один из мимо проходивших парней сильно толкнул и ударил мужчину, после чего тот упал, больше не вставал и не шевелился", - рассказала жительница Екатеринбурга.

Затем несколько прохожих остановили стоявшую на светофоре машину скорой помощи и рассказали о случившемся медикам. В итоге были госпитализированы как пострадавший ребенок, так и его отец, сообщает "Ведомости Урал".

В горздраве Екатеринбурга пояснили, что мальчика с черепно-мозговой травмой доставили в ДГКБ N9, а мужчину - в ГКБ N23. Там ему сделали первичную хирургическую обработку раны на лице, после чего мужчина сбежал из больницы.

В УМВД Екатеринбурга также подтвердили инцидент и добавили, что начали доследственную проверку. В ходе нее были опрошены свидетели. А вечером 19 апреля оперативники уголовного розыска отдела полиции N14 выяснили личность отца пострадавшего ребенка. Мужчина был задержан по месту своего жительства.

"С целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в управлении СК РФ.

Следователи намерены выяснить причины и условия, способствовавшие совершению данного особо тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка. В частности, будет проверено, в полной ли мере сотрудники уполномоченных органов выполняли свои обязанности по своевременному выяснению условий жизни семьи, в которой воспитывается пострадавший малолетний ребенок.

Внимание, видео содержит шокирующие кадры: