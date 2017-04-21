Тяжелое ДТП близ Раквере: столкнулись три машины, есть пострадавшие

Авария произошла в 17.25 в волости Винни на 14-м км шоссе Раквере-Луйге. 39-летняя женщина, управлявшая Ford Mondeo, врезалась в затормозивший впереди Volkswagen Passat, за рулем которого находилась другая 39-летняя женщина. В результате столкновения Volkswagen врезался в остановившийся перед ним Nissan Qashqai, за рулем которого была 53-летняя женщина.

По сообщению МВД, пострадали водитель Ford и находившийся в той же машине 12-летний мальчик, они были доставлены в Ракверескую больницу.