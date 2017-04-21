Темная история: гребцы наткнулись в реке на труп лошади и собаки

В субботу гребцам, совершавшим сплав на каноэ по реке Пярну, открылась ужасающая картина: в Орикюла неподалеку от хутора Кыргекальда у берега плавал раздувшийся труп лошади, рядом было обнаружено тело собаки, сообщает Pärnu Postimees.

Местный ветеринар по чипу установил, что утонувшая лошадь - четырехлетняя кобыла породы тяжеловоз по кличке Камелия, принадлежавшая живущей неподалеку Керсти Кянн. В ее владении около 20 лошадей. Собака, по словам ветеринара, очевидно, утонула сама, поскольку на ее теле не было внешних повреждений. Собака находилась в воде около месяца, ее владелец неизвестен.

Камелия утонула в реке Пярну полторы недели назад. / Vändra vallavalitsus

По оценке ветеринара, лошадь умерла в результате утопления. Однако врача поразил тот факт, что кобыла, утонувшая примерно полторы недели назад, погибла сразу после родов, потому что плацента еще не вышла. "Очевидно, животное было очень уставшим и измученным и пошло к реке попить воды, но упало и не смогло выбраться на берег", - предположил ветеринар, заметив, что с ее точки зрения, при родах должен был присутствовать и человек.

По словам ветеринара, у коневода, который заботится о своих лошадях, такой инцидент не мог произойти. "Заботливый владелец во время выжеребки помог бы лошади и дал бы воду измученному животному", - сказал ветеринар.

По словам местного ветеринара, поначалу владелица лошади отрицала, что найденное в реке животное принадлежит ей. А после того, как данные чипа указали на нее, владелица, как утверждается, сообщила, что не знает, как кобыла попала в реку.

Pärnu Postimees не удалось дозвониться до Керсти Кянн в течение трех дней.

И ветеринар, и представитель общества коневодов, и старейшина волости Вяндра подтвердили, что к ним владелица в связи с пропажей лошади не обращалась.

По словам действующего директора общества коневодов Эстонии Кристы Сепп, за лошадьми должен быть установлен круглосуточный надзор, владелец отвечает за то, чтобы животные находились на огражденной территории, откуда они не могут выбраться.

Сепп добавила, что у Керсти Кянн и до этого сбегали лошади, кроме того, у нее отсутствовала на них часть документов. Владелица обещала обществу коневодов, что решит эти проблемы.

По словам Сепп, если член общества коневодов не может решить проблемы, есть возможность договориться, что остальные члены общества возьмут лошадей под свою опеку. Именно такое предложение, очевидно, и сделают Кянн.

Руководитель Пярнумааского центра Ветеринарно-пищевой департамента Райво Могильный сообщил, что департамент пока не ознакомился с обстоятельствами утопления лошади и не может подробнее прокомментировать случай.

"Мы ознакомимся с заключением ветеринара и поговорим с владелицей лошади. Для расследования этого случая будет начато производство. Если выяснится, что причиной смерти стало сознательное оставление животного в беспомощном положении, дело может быть передано в полицию", - сказал Могильный.