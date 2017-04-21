Глава Европарламента заявил, что Брекзит можно отменить

Таяни пояснил, что, если новое правительство будет иметь другой взгляд на Брекзит, оно сможет остановить процесс, запущенный в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора. "Процедура будет очень простой", - считает он, оговариваясь, что последнее слово в любом случае останется за остальными членами ЕС.

Это расходится с утверждениями Мэй, которая называет Брекзит необратимым.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня, хотя изначально были запланированы на 2020 год. По словам главы правительства, Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве для выхода из ЕС, и потому досрочные выборы необходимы.