Горожане обескуражены: вывоз бытовых отходов в Нарве подорожает на 200-300 процентов

По итогам завершенного в этом году конкурса госпоставки на организацию вывоза бытовых отходов в Нарве этим грязным, но крайне важным делом продолжит заниматься йыхвиское ТОО Ekovir. А вот заявленные им тарифы вырастут в несколько раз, пишет «Северное побережье».

Например, опустошение контейнера объемом 0,6 кубометра подорожает на 278 процентов, 1,5 кубометра - на 257 процентов и все в таком же роде. Только опустошение молоков разных объемов подорожает «всего» на 60-90 процентов, зато вывоз и утилизация мусорного мешка - аж на 394 процента.

Новый городской договор с Ekovir и с ним новые тарифы должны вступить в силу с 1 июля. Однако, как заявляли 20 апреля в Нарвском городском собрании депутаты, входящие в правления квартирных товариществ, в домах появились объявления о подорожании вывоза мусора уже с мая.

Член Нарвской горуправы Георгий Игнатов, отвечавший на депутатские вопросы по теме мусора, подчеркивал, что хотя проценты повышений действительно пугают, однако речь идет все же о небольших суммах, если смотреть в расчете на отдельную квартиру.

«Лично у меня счет за это составлял где-то 1.20 в месяц, после повышения будет 3.60 - это не та сумма, из-за которой люди должны волноваться, - сказал чиновник. - Во-первых, я не считаю это большой суммой, а во-вторых, у нас (самоуправления) не было никаких рычагов не признать эту поставку удавшейся».

Игнатов сделал упор на то, что новые тарифы будут выше нынешних, однако эти нынешние, в свою очередь, были в 2014 году сильно пониженными по сравнению с 2011 годом. Таким образом, изменение тарифа по итогам шести лет выходит даже в пользу потребителя - минус 5, минус 219 процентов, если сравнивать для примера те же контейнеры в 0,6 и 1,5 кубометра. Опустошение же молоков подешевеет в сравнении с 2011 годом аж на 530-550 процентов.

Член Нарвского горсобрания и председатель квартирного товарищества Надежда Синякова подняла прежние расходы своего дома на вывоз мусора: поначалу были, как она выразилась, заоблачные 44000 крон в год примерно (2812 евро), потом стало около 600 евро, а будет, по прикидкам, 1200-1300 евро. Поэтому Синякова считает, что правлениям товариществ нужно просто грамотно все объяснить жильцам.

«Как мы проведем собрания, как мы убедим людей наших, так все и будет. С одной стороны - это шок, а с другой - не шок», - рассудила она.

Член правления ТОО Ekovir Виктория Цвентарная рассказывала «Северному побережью» в начале 2017 года, когда с той же проблемой столкнулась Йыхвиская волость, что повышение цены обусловлено подорожанием приемки отходов на Уйкалаской свалке.

«Однако выросли также прочие затраты - на горючее, электроэнергию, зарплаты. Если посмотреть на устраиваемые в последнее время тендеры на вывоз отходов, то там цены намного выше, чем те, что действуют у нас сейчас», - объясняла Цвентарная.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов теперь напомнил, что ТОО Ekovir и Уйкаласкую свалку контролирует один и тот же человек - Николай Осипенко. И самоуправлению, как признал глава Нарвы, непросто в такой ситуации.

«Собственник чувствует себя, наверное, комфортно. Но когда он приходит к нам на конкурс, мы знаем, что с Нарвской станцией сортировки отходов он сотрудничать не будет, ведь естественно, что экономические интересы концерна выше. Нам же в таком плане совершенно некомфортно», - подчеркивает Ефимов.

Ефимов как юрист признает, что законы не нарушаются и поэтому последний проведенный конкурс госпоставки о вывозе отходов Нарва признала состоявшимся. Хотя лично у Ефимова и еще одного члена комиссии было желание попытаться признать его недействительным - именно по причине очень высокого скачка цен.

«Был риск, что наше признание конкурса недействительным будет отменено, но попытаться можно было. Однако юристы и чиновники не увидели здесь такой возможности», - сказал Ефимов.

При этом он не согласен с ранее высказанным мнением чиновника, будто бы речь идет не о больших денежных суммах повышений. Глава Нарвы напомнил, что так это действительно может быть для отдельной семьи - всего пара евро в месяц, но никак не для городского бюджета, который оплачивает вывоз отходов из всевозможных муниципальных учреждений: «Эти деньги нам придется находить в бюджете».