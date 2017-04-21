Вдруг лето все-таки наступит: идеи для обустройства балкона

Так как большинство балконов в эстонских квартирах маленькие, их трудно сделать уютными, почему-то считает портал Kodu. Уютным трудно сделать балкон любого размера, если у вас не хватает воображения, вкуса или финансовых возможностей.

Издание Architecture and Design опубликовало большую галерею, где может найти свежую идею владелец балкона любого размера. Несмотря на холодную весну 2017 года мы не теряем надежду, что теплое и солнечное лето все-таки придет в нашу страну и предлагаем посмотреть фотографии, которые находятся ЗДЕСЬ!