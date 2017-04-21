В Германии по делу об атаке на автобус «Боруссии» задержан россиянин

По данным Spigel Online, подозреваемый Сергей В. был задержан в Баден-Вюртемберге рано утром в пятницу, 21 апреля.

Позже Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила факт задержания 28-летнего выходца из РФ Сергея В. по подозрению в совершении атаки на игроков ФК «Боруссия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис главного государственного обвинителя.

По версии следователей, подозреваемым в преступлении, которое правоохранительные органы ранее квалифицировали как теракт, руководила жажда наживы. Полиция установила, что Сергей В., имеющий двойное гражданство - России и Германии, купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба, потратив 78 тысяч евро. Устроив взрывы, он надеялся заработать на колебании курса валют, считают следователи. В случае значительного падения стоимости акций подозреваемый мог заработать до четырех миллионов евро.

Как выяснили правоохранительные органы, Сергей остановился в том же отеле L'Arrivee, что и игроки команды. Он забронировал номера на разные даты - 9-13 апреля, а также на 16-20 апреля, так как на момент бронирования еще не проводилась жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов и было непонятно, когда «Боруссия» сыграет в домашнем матче.

Генеральное консульство России в Бонне пока не готово предоставить какую-либо информацию относительно задержанного. «Я пока не готов комментировать», - сообщил ТАСС дежурный консул.

Три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, подозреваемый спрятал в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями. Прокуратура также сообщила, что точных данных о типе примененного взрывчатого вещества пока нет. Ранее СМИ сообщали, что оно было похоже на то, которое используют немецкие вооруженные силы.

Как говорится в статье Bild, на россиянина обратили внимание сотрудники расположенной неподалеку от места взрывов гостиницы, где проживали футболисты. Им показалось странным, что во время эвакуации Сергей В. не покинул отель, а отправился в ресторан и заказал себе ужин со стейком.

Кроме того, как выяснилось, при заселении он отказался от первой предложенной ему комнаты и попросил номер с видом на улицу, чтобы, вероятно, впоследствии можно было наблюдать за местом происшествия.

В Дортмунде вечером 11 апреля перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Монако» возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, получивший перелом лучевой кости руки. Еще один пострадавший - полицейский, сопровождавший автобус «Боруссии» на мотоцикле. По соображениям безопасности матч был перенесен.

Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Ранее был задержан 26-летний гражданин Ирака по имени Абдул Бесет А. При расследовании выяснилось, что он подозревается в сотрудничестве с террористической группировкой «Исламское государство», однако никакой связи задержанного с нападением на футболистов следователям установить не удалось.