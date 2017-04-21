Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Как использовать пространство кухни по максимуму

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: www.flickr.com

Даже если кухня просторная и хорошо оборудованная, места всегда не хватает. И дело не в лишних вещах, а в том, как их правильно хранить. Портал Kodu предлагает нам воспользоваться советами издания Kitchn.

Подоконник

На кухонном подоконнике можно не только выращивать петрушку с укропом. Баночки и корзиночки, поставленные на подоконник или даже на специально смонтированные полки, не закроют солнце, а место сэкономят значительно.

Ящики

Ящики служат не только для хранения столовых приборов. В них можно хранить специи, сыпучие продукты и много других полезных вещей, которые так необходимы на кухне.

Рациональное использование ящика. Фото: www.thekitchn.com

Тайное место между шкафом и потолком

Если между шкафом и потолком на вашей кухне есть пространство, почему бы туда что-нибудь не спрятать? Например, разделочные доски. И ничего, что доставать их всякий раз придется с табуретки. Правда, советчики почему-то считают, что досками люди пользуются не очень часто.

Плита

Допустим, что вы не пользуетесь всеми конфорками одновременно. В таком случае на две свободные можно поставить доску на ножках и использовать ее как дополнительную рабочую поверхность.

Фото: Corelyn Coates

Открытые полки

ОДин из вариантов найти дополнительное место для хранения, когда шкафы уже переполнены, повесить на свободную стену открытые полки, где вы сможете разместить посуду, приправы и мелкую кухонную технику.

Наверх