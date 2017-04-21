Как использовать пространство кухни по максимуму

Подоконник

На кухонном подоконнике можно не только выращивать петрушку с укропом. Баночки и корзиночки, поставленные на подоконник или даже на специально смонтированные полки, не закроют солнце, а место сэкономят значительно.

Ящики

Ящики служат не только для хранения столовых приборов. В них можно хранить специи, сыпучие продукты и много других полезных вещей, которые так необходимы на кухне.

Рациональное использование ящика. Фото: www.thekitchn.com

Тайное место между шкафом и потолком

Если между шкафом и потолком на вашей кухне есть пространство, почему бы туда что-нибудь не спрятать? Например, разделочные доски. И ничего, что доставать их всякий раз придется с табуретки. Правда, советчики почему-то считают, что досками люди пользуются не очень часто.

Плита

Допустим, что вы не пользуетесь всеми конфорками одновременно. В таком случае на две свободные можно поставить доску на ножках и использовать ее как дополнительную рабочую поверхность.

Фото: Corelyn Coates

Открытые полки

ОДин из вариантов найти дополнительное место для хранения, когда шкафы уже переполнены, повесить на свободную стену открытые полки, где вы сможете разместить посуду, приправы и мелкую кухонную технику.