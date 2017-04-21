Видео Rus.Postimees: воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время исполнения трюка

Не так давно в Белорусском государственном цирке была запущена новая программа «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город». В этой программе программе принимают участие воздушные канатоходцы, акробаты, гимнасты на ремнях, дрессированные животные, клоуны. Часть артистов, участвующих в программе приехала из России. В их числе гимнасты Мария Сюльгина и Евгений Писарев с номером «Трансформация»

Находясь в Минске, я решил не упустить возможность посещения этого известного представления.

В программе большой упор в оформлении номеров сделан на использование фонтанов и падающей сверху воды. Именно вода, по всей видимости, стала причиной случившегося несчастья. Частью замысла создателей номера «Трансформация» был дождь, падающий на артистов с высоты купола цирка. Во время выполнения трюков на высоте у Евгения Писарева, использующего страховку соскользнула рука с поручня и он повис на страховке, при этом произошел сильный рывок, в результате которого его партнерша, не использующая страховку, сорвалась вниз, упав на помост. Зрелище было не для слабонервных. В первые секунды падения артистки казалось, что это такой замысел режиссера номера, но после удара тела о пол стало понятно, что это не трюк. В зале заплакали дети. Как только за кулисы вынесли потерявшую сознание Марию, на арене появились клоуны, которые стали отвлекать публику, пытаясь перестроить ее настроение на другой лад. Но это у них не очень хорошо получалось, и это действо больше напоминало какой-то кошмарный сон.

Было понятно, что зрители, среди которых было немало родителей с маленькими детьми, не были готовы к такому повороту событий.

Случившееся в этот вечер натолкнуло меня на размышления, насколько правильно отсутствие страховки у артистов в столь опасных для жизни трюках. Насколько правильно отсутствие возрастных ограничений подобных мероприятий и не нанесут ли вред психике детей подобные происшествия.

Возможно, родителям нужно более детально изучать программу, прежде чем совершать семейный поход в цирк со своими детьми.