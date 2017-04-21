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Видео Rus.Postimees: воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время исполнения трюка

Алексей Серов
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ФОТО: Скриншот.

Во время выступления в минском цирке с высоты более 6 метров упала и получила серьезные травмы российская артистка.

Не так давно в Белорусском государственном цирке  была запущена новая программа «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город». В этой программе  программе принимают участие воздушные канатоходцы, акробаты, гимнасты на ремнях,  дрессированные животные, клоуны. Часть артистов, участвующих в программе приехала из России. В  их числе гимнасты Мария Сюльгина и Евгений Писарев с номером «Трансформация»

Находясь  в Минске, я решил не упустить возможность посещения этого известного представления.

В программе большой упор в оформлении номеров сделан на использование фонтанов и падающей сверху воды. Именно вода, по всей видимости,  стала причиной случившегося несчастья. Частью замысла создателей номера «Трансформация» был  дождь, падающий на артистов с высоты купола цирка. Во время выполнения трюков на высоте у Евгения Писарева, использующего страховку соскользнула  рука с поручня и он повис на страховке, при этом произошел сильный рывок, в результате которого  его партнерша, не использующая страховку, сорвалась вниз, упав на  помост. Зрелище было не для слабонервных. В первые секунды падения  артистки казалось, что это такой замысел режиссера номера, но после удара тела о пол стало понятно, что это не трюк. В зале  заплакали дети. Как только за кулисы вынесли потерявшую сознание Марию, на арене появились клоуны, которые стали отвлекать публику, пытаясь перестроить ее настроение на другой лад. Но это у них не очень хорошо получалось,  и это действо больше напоминало какой-то кошмарный сон.

Было понятно, что зрители, среди которых было немало родителей с маленькими  детьми, не были готовы к такому повороту событий.

Случившееся в этот вечер натолкнуло меня на размышления,  насколько правильно отсутствие страховки у артистов в столь опасных для жизни трюках. Насколько правильно отсутствие возрастных ограничений подобных мероприятий и не нанесут  ли вред психике детей подобные происшествия.

Возможно, родителям нужно более детально изучать программу, прежде чем совершать семейный поход в цирк со своими  детьми.

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