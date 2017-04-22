Детская игра под названием «правда»: брешут сами правители!

Олль вспоминает, что с самого раннего детства его приучали говорить только правду. Так он и рос – в окружении великих истин и мизерной лжи. «Иногда получал по носу, - пишет он. - Иногда за привирание, но в основном всё-таки за правду, особенно за ту, что была высказана не в то время и не в том месте. Я храбро сопротивлялся, поскольку как же иначе стать мужиком, если не уметь держать слово? Почти полмира – это мужики, и что же будет, если они не то что слова держать не будут, а и вовсе заврутся? Нет, я за честность, даже если все будет только хуже».

Дальше и становилось только хуже, но Олль и думать не думал, что теперь остатки правды можно будет отыскать только в энциклопедиях и былых философских измышлениях. По его мнению, проблема не в том, что хитрят не сачкующие с уроков школьники или торгаши, выдающие импортный товар за отечественный - брешут сами правители страны!

Сулев Олль признается, что и в советские времена все утопало во лжи, но тогда это воспринималось скорее как традиция – благодарить за тяжкий труд хлеборобов, а вместе с ними и великого отца народов.

«Теперь ситуация в несколько раз хуже и доверять нельзя уже никому – к всамделишной войне прибавилась война информационная, - констатирует автор. - Боюсь, что многие изощренные возможности этой злой войны нам еще только предстоит раскрыть».

По мнению автора, ложь стала мощнейшим оружием, от которого больше нет противоядия. Лжец больше не просит прощения и не пытается перекрасить черное в белое. Вместо этого одна ложь наслаивается на другую, правдолюбцы же оказываются в замешательстве, разочаровываются и замыкаются на малых вещах. Миром же продолжают править мошенники.

Олль задается вопросом, имеют ли право родители нынешних детей советовать им оставаться честными и если да, то с кем, когда и в какой степени? Выход из сложившейся ситуации он видит в детях, непосредственность которых способна дать максимально четкую картину мира в отличие от утопающего во лжи публичного пространства, именуемого политикой.