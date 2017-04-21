На эстонском рынке появилось дизельное топливо Pro Diesel с возобновляемым компонентом

«Мы многие годы работали над тем, чтобы наряду с фоссильным топливом предложить потребителям высококачественную и экологичную альтернативу. Доступное в Эстонии с сегодняшнего дня топливо Pro Diesel - это сочетание высококачественного фоссильного дизельного топлива и произведенного из отходов возобновляемого топлива. Теперь мы полностью готовы к исполнению требования в отношении биодобавок, начинающего действовать со следующего мая», - сказал генеральный директор Neste Eesti Ивар Кохв.

По словам Кохва, содержащийся в топливе компонент из возобновляемого сырья способен на 20% сократить объем выбросов в атмосферу. Испытания Pro Diesel показали, что это топливо обладает важными преимуществами как для окружающей среды, так и для автомобилей, поскольку позволяет уменьшить след двуокиси углерода, а кроме того превосходит обычное дизельное топливо по десяти важным показателям.

Pro Diesel – это единственное топливо, соответствующее требованиям пятой, самой высокой, категории Всемирной топливной хартии (World Wide Fuel Charter). «Действующий в странах Европейского Союза стандарт EN 590 устанавливает в отношении топлива минимальные требования, необходимые исключительно для соблюдения гарантийных условий в отношении автомобилей. Подписанная производителями топлива Всемирная топливная хартия, однако, предусматривает более жесткие требования в части требований к выбросам в атмосферу и показателям качества, – пояснил менеджер по продукции заводов рафинирования моторного топлива Neste Ари Энгман. – Можно сказать, что Pro Diesel опережает свое время».

Испытания, проведенные в финском центре технических исследований VVT и в Университете прикладных наук Тампере, показали, что Pro Diesel обладает рядом преимуществ по сравнению с чистым фоссильным топливом. «Содержащее биокомпонент дизельное топливо сокращает расход топлива до 5%, обеспечивает на 4% большую мощность двигателя, а также уменьшает выбросы таких загрязняющих веществ, как оксид азота, углеводород и твердые частицы», - перечислил Энгман в ходе презентации Pro Diesel.

Кохв добавил, что, хотя постепенный переход на использование возобновляемых источников энергии – важный для сохранения окружающей среды шаг, можно сделать гораздо больше. «Придуманная в Эстонии акция «Сделаем!» быстро переросла в экологическую инициативу мирового масштаба. Мы решили внести свой вклад в ее поддержку. Neste Eesti и «Сделаем!» заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому из дохода от продаж топлива Pro Diesel будет оказана поддержка запланированной на следующую осень всемирной акции по уборке Let’s Do It! World Cleanup Day», - рассказал Кохв.

Топливо Pro Diesel производят на заводах по рафинированию нефти Neste, и оно уже продается в Финляндии, Латвии и Литве.

Neste Pro Diesel подходит для всех автомобилей с дизельными двигателями. Сначала это топливо поступит в продажу на 20 станциях самообслуживания Neste. Со вчерашнего дня оно доступно на станциях самообслуживания Neste на Кадака, в Тонди, в Иру и в Тарту. В течение месяца новое топливо появится на станциях самообслуживания в Рокка-аль-Маре, в Линнамяэ, в Пяэсклюла, в Луйге, в Пеэтри, в Курессааре, в Хаапсалу, на Сыпрузе, в Мяннику, в Марья, на Сыле, на Смуули, на Вессе, в Хальяла, в Нарве и на Петербургском шоссе.

В течение месяца новое дизельное топливо поступит в продажу на крупнейших станциях самообслуживания Neste по всей Эстонии.