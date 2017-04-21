Хирург отрезал пенис четырехлетнему пациенту из-за фотосессии во время обрезания

Швейцарская Фемида квалифицировала произошедшее как несчастный случай, поставив точку в трехлетнем разбирательстве, пишет Newsru.com со ссылкой на The Local.

Трагедия произошла 31 июля 2014 года в Женеве, когда родители четырехлетнего ребенка привезли его к хирургу и попросили сделать мальчику обрезание (циркумцизию). Эта операция, проводимая в гигиенических целях, известна с глубокой древности и сохраняет ритуальное значение в ряде культур и верований (например, в иудаизме и исламе). Как уточняет Le Temps, родители мальчика были мусульманами, и они решили запечатлеть значимое событие на фотокамеру.

Пока хирург возился с маленьким пенисом ребенка, его отец щелкал затвором фотоаппарата. В самый ответственный момент родитель отвлек своего сына, подняв руку, и тот неудачно повернулся к нему, дернув тазом. В ту же секунду, когда должна была вылететь птичка, хирург неловким движением отрезал мальчику половой член, который упал на пол.

Сторона обвинения утверждала в суде, что медик думал прежде всего о том, как скрыть свою ошибку. Вместо того, чтобы немедленно отправить пострадавшего в больницу, хирург попытался самостоятельно найти все инструменты для проведения операции по пришиванию ампутированного органа. В итоге были потеряны несколько драгоценных часов.

Впоследствии ребенок около месяца пролежал в больнице, а недавно ему сделали еще одну операцию из-за образовавшегося свища в мочеиспускательном канале.

Прокуратура просила оштрафовать обвиняемого за неумышленное нанесение серьезных телесных повреждений на 200 франков (200 долларов).

Адвокат медика Шарль Жуа утверждал, что его подзащитный сразу советовал отцу мальчика везти его в больницу при Женевском университете. Защитник также подчеркнул, что эскулап просто не мог спокойно и сосредоточенно работать, когда вокруг него происходила суматоха с фотосессией.

"То, что произошло, является непредвиденным несчастным случаем. А действия хирурга были продуманными и профессиональными", - подчеркнул Жуа.

Рассмотрев все доводы участников разбирательства, суд пришел к выводу, что хирург не нарушил медицинские правила. Однако при этом было отмечено, что медик сделал не лучший выбор: он решил самостоятельно исправлять ошибку, не имея необходимых для этого инструментов (в частности, мочевого катетера).

Адвокат потерпевшей стороны Жак Эмери между тем заявил, что суд проигнорировал ответственность врача за создание опасной ситуации во время операции. Ведь именно он разрешил отцу мальчика фотосъемку. "Конечно, это делалось небескорыстно", - добавил защитник.

В течение десяти дней стороны могут обжаловать судебное решение.