О чем говорят в учительской?

Журналисты издания намерены заходить в учительские различных школ и записывать на видео беседы в свободной форме, не вмешиваясь в них. После этого клипы с короткими аннотациями можно будет посмотреть на сайте газеты, в бумажной же версии будет публиковаться краткое содержание подслушанных и подсмотренных бесед.

Первая такая запись была осуществлена в учительской Таллиннской общей гимназии, и речь в ней велась о том, как мотивировать учеников посещать школу и учиться. В беседе приняли участие учительница по рисованию Лийа Юнг, английский филолог Маргит Тимаков, историк Мартти Рыымус и директор Мехис Певер.

Райво Юурак пишет, что в гимназической ступени этой школы наблюдается медленный, но верный рост числа бросающих учебу ребят. Педагоги в недоумении – от чего учащиеся столь быстро устают?

По их предположению, основная проблема заключается в «перетренированности» гимназистов – учеба ассоциируется у них не с развитием способностей, а с изматывающим напряжением. В результате перенапряжения приходится идти в профтехучилища или сразу на работу. Некоторые берут годичный тайм-аут между окончанием гимназии и поступлением в вуз.

В качестве второй причины схода с дистанции педагоги называли слишком глубокую пропасть между основной школой и гимназией. До 10-го класса мало самостоятельных работ, и учащиеся просто выполняют требования учителей. Они не берут на себя ответственность за успеваемость и в случае выставления плохих оценок винят во всем педагогов. За три же летних месяца до попадания в гимназию вчерашние «потребители знаний» должны резко стать самостоятельными, однако большинство с этим все-таки не справляется – мотивация падает, успеваемость тоже.

А ещё в учительской Таллиннской общей гимназии говорили о культе оценок. Педагоги отметили, что учеников до сих пор принято делить на отличников, хорошистов и троечников, а не исходить из их способностей и интересов. Сами учителя не могут понять, каким образом факты из античной истории в состоянии помочь, например, шестикласснику лучше осознать себя. Педагоги предлагают заменить зазубривание исторических фактов курсом философии, который помог бы ребятам погрузиться в самоанализ и учиться осознанно.

Полную видеоверсию первой беседы можно посмотреть здесь.