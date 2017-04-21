Эстонский бизнесмен: В России еще можно найти невероятные возможности для бизнеса

На прошлой неделе Кыверъялг был одним из главных героев на открытии первой гостиницы класса люкс «Rahmaninoff» в городе с 220-тысчным населением. Он с самого начала руководил строительством, стоимость которого составила 100 миллионов рублей (1,7 миллиона евро), занимался обстановкой гостиницы и набором персонала. Собственник получил гостиницу на 19 номеров в таком состоянии, что уже на следующий день мог начать принимать клиентов. И это самый дорогой отель в области, цена за номер в котором колеблется от 3000 до 9000 рублей (50-150 евро).

Жемчужины в мутной воде

«Я всей душой отдался этому проекту. В денежном выражении это самый крупный объект, который я здесь построил», - сказал Кыверъялг, руководящий находящейся в Новгороде фирмой по развитию недвижимости.

По словам Кыверъялга, его специализация – проблемные и сложные с археологической точки зрения участки и здания, которые трудно построить и которыми другие специалисты по недвижимости заниматься не хотят: «Мы ищем так называемые жемчужины в мутной воде».

Средний бюджет проекта Кыверъялга составляет 20 миллионов рублей (335 000 евро), а в среднем отреставрированном жилом доме получается девять-двенадцать квартир: «По уровню жизни эти дома отличаются от тех, которые здесь строят обычно, но для домов такой величины здесь можно найти клиентов. Средняя цена на квадратный метр в моих домах составляет 1300 евро, а в обычном панельном доме Новгорода квадратный метр стоит в два раза дешевле». Кроме жилых домов Кыверъялг занимается и развитием бизнес-центров.

По словам создавшего в Новгороде семью Кыверъялга, никаких проблем с эстонским паспортом, начиная с 2010 года, когда он переехал в Россию, у него не было: «Если выполняешь все формальности и требования, то no problem. Есть одно правило: если ты относишься ко людям по-человечески, то точно так же они относятся и к тебе, и никто никаких препятствий не чинит».

Единственный негативный опыт Кыверъялг получил в конце 2000-х, когда в 2007 году, в результате "бронзовых" событий в Таллинне, он почувствовал негативное отношение к себе как к бизнесмену: «Тогда мы хотели открыть на берегу озера Ильмень завод по переработке рыбы, но по политическим причинам идея провалилась».

Говоря о нынешнем ведении бизнеса в России, Кыверъялг объяснил, что нужно просто четко уяснить все бюрократические требования. Если ты их не знаешь и не следуешь им, то, по его словам, можно запросто застрять со своим проектом.

«Если смотреть шире, то в плане бюрократии в России многое улучшилось. Общение обычных людей с государством стало намного проще после открытия центров, где ты по принципу «в одном окошке» может уладить все свои дела, - говорит Кыверъляг. – Развилось и электронное общение между предприятиями и государством. Установлены конкретные сроки и их придерживаются».

Знакомства учитываются

Значимость знакомств, конечно же, в России не снизилась, отметил эстонский предприниматель: «От знакомств и рекомендаций зависит очень многое. Поэтому ты должен постоянно расширять круг знакомых - тогда перед тобой будут открываться все новые и новые двери. Что меня восхищает в России, так это то, что там возможна лотерея: ты можешь найти ключи к сундуку с сокровищами, можешь обнаружить невероятные возможности».

До переезда в Россию уроженец Вильянди Мадис Кыверъялг занимался в Эстонии многими бизнесами. Вместе с Сийво Сильвесом уже в конце 1990-х он имел отношение к металлическому и лесному бизнесу в России. В середине 2000-х Кывръялг покупал в России рыбное филе и продавал его эстонским предприятия по переработке рыбы.

Отсюда и возникла провалившаяся идея открыть в Новгороде рыбное производство: «Еще интересный бизнес был у нас с Сильвесом в Петербурге, где мы скупали старые деревянные шпалы и продавали их с хорошим наваром в Западную Европу для оформления ландшафтов, садов, парков и площадок для гольфа».

«Если ты хочешь быть успешным в России, то такие разовые бизнесы чаще всего обречены на провал, - говорит Кыверъялг. – Тут нельзя заниматься делами так, что три-четыре дня ты на месте, а остальное время проводишь дома в Эстонии. Ты должен быть на месте постоянно».