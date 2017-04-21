Когда готов ухватиться за любую соломинку: эстонцы стали заказывать лекарства по почте из Индии

Один из таких примеров - гепатит С, пишет Äripäev. Стоящие тысячи евро новые лекарства против гепатита С составляли при прошлогоднем дефиците бюджета Больничной кассы в 30 миллионов евро 17 процентов, но выдавали их только тем пациентам, здоровью которых был нанесен необратимый вред.

Многие эстонские пациенты нашли альтернативное решение, заказывая по почте из Индии дешевые копии лекарств, распространение которых там является отдельным бизнесом.

Для эстонцев одной из ключевых фигур в получении дешевых препаратов является австралиец Грег Джеффрис.

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